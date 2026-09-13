Не новая Ялта

В Киеве прошла конференция «Ялтинской европейской стратегии» — ежегодный форум, собирающий западных партнеров Украины. Главными спикерами стали американские представители — выступивший по видеосвязи зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и экс-министр армии США Дэниел Дрисколл, занимавшийся украинским урегулированием до своей отставки. В своем выступлении Кушнер заявил, что основным препятствием для достижения мира остается неготовность Киева пойти на территориальные уступки. Несмотря на тупик переговорного процесса, США готовятся к его возобновлению и в ближайшие недели намерены предложить Москве и Киеву «креативные идеи» для достижения мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель президента США Джаред Кушнер

Фото: Andrew Harnik / AP Представитель президента США Джаред Кушнер

Фото: Andrew Harnik / AP

Проводимая с 2004 года конференция так называемой Ялтинской европейской стратегии, собирающая действующих и отставных политиков и бизнесменов западного мира для обсуждения путей поддержки Киева, в этом году выявила усиливающееся брожение по украинскому вопросу и ослабление позиций европейских сторонников идеи возвращения к границам 1991 года.

Настроения европейских приверженцев продолжения военной помощи Украине и усиления давления на Россию выразил в своем выступлении в Киеве 12 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвавший НАТО к проведению учений и наращиванию военного присутствия на границе с Калининградской областью РФ. По его словам, проводимые союзниками маневры должны быть «агрессивными» и создавать для Москвы неопределенность в отношении дальнейших действий НАТО. Тем самым, считает Сикорский, альянс вынудит Россию перебросить войска в Калининградскую область, что ослабит группировку, ведущую боевые действия на Украине.

Альтернативную точку зрения на украинский конфликт и отношения с Россией выразил также принявший участие в конференции депутат германского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Рюдигер Лукассен.

«Если бы я был канцлером, то поручил бы Министерству иностранных дел Германии использовать сохраняющиеся контакты федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы открыть дверь для диалога с Москвой. Штайнмайер должен приехать в Кремль с предложением, которое могло бы стать отправной точкой для переговоров»,— заявил Лукассен швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung.

В свою очередь, заявления американских представителей — зятя президента Трампа Джареда Кушнера, который остается одним из главных переговорщиков Белого дома, и бывшего министра армии США Дэниела Дрисколла, который до своей отставки успел поучаствовать в переговорном процессе,— показали, что администрация США не дает европейцам монополизировать украинское урегулирование. Однако при этом единого мнения по Украине нет не только в Европе, но и в Вашингтоне.

Выступая по видеосвязи на конференции в Киеве, Джаред Кушнер, который 6 сентября посетил украинскую столицу вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прямо заявил, что главным препятствием для достижения мира на Украине на сегодняшний день является неготовность Киева вывести ВСУ из контролируемой ими части Донбасса.

По словам Кушнера, Россия обозначила «границы того, чего хочет достичь», и теперь все будет зависеть от того, как отреагирует на это предложение украинская сторона.

«Если бы Украина захотела отойти к этой границе, то, безусловно, у нас была бы согласована оставшаяся часть сделки. Украина на данный момент не хочет этого делать. Наша задача как посредников состоит в том, чтобы понять, как мы можем выработать творческое решение, которое не противоречило бы их желаниям и помогло им достичь их цели»,— заявил Кушнер.

«Джаред Кушнер хорошо понимает позицию России и донес до Украины российский план по мирному урегулированию»,— написал в своем канале в «Максе» спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В своем выступлении в Киеве Джаред Кушнер также выразил надежду на то, что «в течение следующих нескольких недель США смогут объявить о дальнейших шагах, которые приблизят Украину и Россию к переговорному процессу».

В то время как один из главных переговорщиков по Украине в администрации США недвусмысленно намекнул, что в переговорном процессе мяч находится на половине Киева, другой американский участник форума, лично прилетевший в украинскую столицу бывший министр армии США Дэниел Дрисколл, напротив, попытался сыграть в отношении Киева роль «доброго следователя». В своем выступлении он затронул темы военных инноваций на Украине, применения искусственного интеллекта и беспилотных систем, а также призвал к ускоренному внедрению ВСУ новых технологий. Кстати, еще одним американским участником конференции вместе Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом стал глава компании по производству ПВО Perennial Autonomy, бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.

Комментируя обращение Кушнера, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отреагировал весьма сдержанно, сообщив, что представители США в ходе недавнего визита в Киев не привезли кардинально новых идей. В то же время, по его словам, идеи «обновляются» и «мы ищем новые подходы к решению старых вопросов».

В связи с этим Киев рассчитывает на возобновление переговоров в октябре (предыдущий раунд консультаций России, Украины и США прошел в Женеве 17–18 февраля).

«Что касается наличия каких-то новых предложений: их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то варианты»,— подтвердил отсутствие новых идей и в то же время готовность Москвы к поиску политико-дипломатического решения пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков газете «Известия». «Для самих переговоров никто условия не выдвигает. Мы сохраняем свою открытость для переговоров, мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог. Другое дело, что, какая будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже»,— добавил Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему готовы к переговорам. Но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет»,— подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться в Абу-Даби. При этом он отметил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. «Сейчас нужно понять, что нужно согласовать по территориальному вопросу. Но есть еще и многие другие вопросы, а их действительно масса, которые предстоит еще согласовать. Но, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному, будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренностей»,— пояснил Юрий Ушаков.

Сергей Строкань