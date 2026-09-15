Песков назвал хорошей идею Трампа об энергетическом перемирии России с Украиной

Идея президента США Дональда Трампа о российско-украинском энергетическом перемирии «в целом очень хорошая», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва инициативу Вашингтона поддерживает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы ее в целом, безусловно, считаем очень хорошей идеей. Хорошая инициатива»,— сказал господин Песков на брифинге.

2 сентября Владимир Путин сказал, что российской армии приказано наносить массированные удары по энергетике Украины. 14 сентября Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина решили отказаться от взаимных атак на энергетические объекты. Москва и Киев эту информацию не подтверждали. Сегодня ночью, по словам Дмитрия Пескова, украинская сторона предприняла попытку удара по одному из энергообъектов на территории России. О каком регионе речь, он не уточнил. Власти Самарской области сообщали о повреждении промышленного предприятия, но подробности пока неизвестны.