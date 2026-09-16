Парикмахеры Крыма поддержали учреждение официального Дня парикмахера в России

Мастера парикмахерского искусства Крыма поддержали инициативу учреждения в России официального государственного праздника — Дня парикмахера, которая обсуждалась на первой Российской неделе красоты и единства народов, прошедшей с 7 по 13 сентября 2026 года.

Фото: предоставленно пресс-службой Парикмахер добра

Как сообщили организаторы, мероприятие объединило 89 регионов страны и более 30 государств мира и было приурочено к Году единства народов России. Главной темой Недели стало признание парикмахерского искусства частью креативной экономики России и придание 13 сентября статуса официального праздника.

«Сегодня парикмахерские услуги отнесены к коммунально-бытовому хозяйству. Практически каждый парикмахер сталкивался с непониманием выбора своего дела, наша профессия долгое время не воспринималась как серьезное занятие. Хотя она действительно дарит счастье, радость и любовь каждому человеку», — отметила основатель международного проекта PLANET Hair Day и руководитель движения «Парикмахер добра» Татьяна Овсянникова.

Отмечается, что инициативу поддержали более 94 тыс. специалистов из 89 регионов страны. Публичный опрос показал, что 96% участников высказались за государственное признание праздника. По оценке экспертов, объем рынка парикмахерских услуг в России составляет порядка 1 трлн руб. в год.

Кульминацией Недели стал первый в мире 25-часовой телемарафон PLANET Hair Day, трансляция которого прошла по всем часовым поясам Земли. Крым присоединился к марафону — его блок вышел в эфир вечером, сразу после Краснодара.

Эфир помогли провести мастера и специалисты из различных регионов Крыма. В организации прямых включений приняли участие мастер-стилист Галина Панчук (Симферопольский район, село Мазанка), мастер-стилист Эмине Асанова (Бахчисарай), мастер Елена Савкина (Феодосия), а также оператор Александра Тарасюк (Симферополь) и мастер Марина Поролло (Симферополь).

«Нет ни одной профессии, которая имеет такой охват населения, а самое важное, на регулярной основе. И кто, как не парикмахер, влияет на настроение общества. Красота — это не только индустрия, это еще и социально значимое явление. Это уважение к людям», — подчеркнул основатель компании ESTEL Лев Охотин.

Он добавил, что инициатива PLANET Hair Day получила поддержку в Министерстве иностранных дел и Министерстве экономического развития.

В рамках Недели 10 сентября также прошел День благотворительной стрижки: тысячи мастеров-волонтеров по всей стране бесплатно стригли бездомных, детей-сирот, пожилых людей и раненых в госпиталях.

«Крым стал частью большого исторического события. Мы увидели, как парикмахеры по всей стране объединились ради людей. Отдельно хочу поблагодарить администрацию Крыма и региональное Министерство промышленности и торговли за поддержку — без вас этот праздник не стал бы таким масштабным. Вы показали, что красота — это не услуга, а социальная миссия. Спасибо каждому мастеру, кто взял в руки ножницы и подарил кому-то радость. Вместе мы доказываем: парикмахерское искусство достойно государственного признания», — прокомментировала Татьяна Овсянникова.