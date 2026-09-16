На трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение из-за дорожных работ
Дорожные работы ограничат движение по федеральной трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчинском округе Ленинградской области. Двухполосный участок между деревнями Жабино и Сяськелево переведут на реверсивную схему движения.
На участке А-120 в Гатчинском округе ограничат движение до 40 км/ч
Фото: Автодор
Ограничения будут действовать с 19 сентября по 2 октября на участке с 44-го по 48-й километр трассы. Разрешенную скорость снизят до 40 км/ч, сообщает 16 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На участке дорожники будут устранять деформации и повреждения покрытия. Работы планируется вести круглосуточно.
Сроки ремонта могут скорректировать в зависимости от погодных условий.