Рынок виляет хвостом

Число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих ветеринарные услуги, в регионах Южного федерального округа за четыре года выросло на 16,8% — с 797 в начале 2022-го до 931 в начале 2026-го. Однако уже к сентябрю 2026 года совокупный прирост в округе замедлился до 1%. Эксперты отмечают, что рынок входит в фазу насыщения, в ближайшие три года вероятна его консолидация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

За четыре года количество компаний и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих ветеринарные услуги для домашних питомцев, в регионах ЮФО увеличилось на 16,8%. Если в начале 2022 года их насчитывалось 797, то к началу 2026-го показатель достиг 931. Таковы данные исследования сервиса «Контур.Фокус», подготовленного специально для «Ъ-Кубань».

В выборку вошли регионы ЮФО: Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область, Республика Крым, Астраханская область, Севастополь, Республика Адыгея, Республика Калмыкия.

Лидером по абсолютному и относительному приросту стал Краснодарский край — 377 ветклиник (+60 к 2022 году, прирост 18,93%). На втором месте Ростовская область — 202 клиники (+32, прирост 18,82%), замыкает тройку Волгоградская область — 140 клиник (+20, прирост 16,67%).

На четвертом месте Республика Крым с показателем 112 клиник (+9, прирост 8,74%). Севастополь продемонстрировал рост на 15,63%, увеличив число ветеринарных клиник с 32 до 37.

Аутсайдером стала Астраханская область: за четыре года количество ветклиник сократилось на одну единицу (с 45 до 44), что дало отрицательную динамику в –2,22%. Это единственный регион в выборке, показавший снижение.

В Республике Адыгея, несмотря на скромное абсолютное число (12 ветклиник на конец периода), прирост к базе 2022 года (пять учреждений) составил рекордные 140%. Также высокую динамику показала Республика Калмыкия (+40%, с пяти до семи ветклиник).

Согласно исследованию «Контур.Фокус», Краснодарский край также сохраняет лидерство по числу регистраций ветеринарных клиник среди регионов юга России в 2022–2026 годах. За указанный период на Кубани зарегистрировано 167 организаций, оказывающих ветуслуги, что является максимальным показателем среди всех регионов ЮФО. Далее следуют Ростовская область (71), Волгоградская область (41), Республика Крым (30), Астраханская область (18), Республика Адыгея (9), Севастополь (9) и Республика Калмыкия (4).

В 2025 году в Краснодарском крае зафиксирован и наибольший годовой показатель регистраций — 60. Для сравнения: в Ростовской области в прошлом году зарегистрировано 20 организаций, в Волгоградской области — 15.

По количеству ликвидаций ветклиник за 2022–2026 годы также лидирует Краснодарский край — 108. В Ростовской области показатель составил 39, в Волгоградской области и Республике Крым — по 21, в Астраханской области — 19, в Севастополе — четыре, в Республике Адыгея и Республике Калмыкия — по три.

Основной прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, их доля увеличилась с 80 до 83%: всего в ЮФО насчитывается 776 ИП, оказывающих ветеринарные услуги.

Если рассматривать предварительные итоги 2026 года, то согласно статистике «Контур. Фокус», общее количество ветклиник в Южном федеральном округе по состоянию на 1 сентября 2026 года составило 940 единиц (динамика за восемь месяцев — плюс девять организаций, или +0,97%). В Краснодарском крае сегодня насчитывается 392 ветлечебниц против 377 на начало года. Прирост составил 15 организаций, или +3,98%, что является максимальным показателем как в абсолютном, так и в относительном выражении среди всех субъектов округа.

На втором месте — Ростовская область, где число организаций сократилось с 202 до 200 единиц (–0,99%). Замыкает тройку лидеров Волгоградская область — 138 организаций против 140 на 1 января (–1,43%).

В Республике Крым количество ветклиник также уменьшилось со 112 до 110 единиц (–1,79%). В Астраханской области показатель снизился с 44 до 43 единиц (–2,27%). В Севастополе число организаций осталось неизменным — 37 единиц, динамика нулевая. Республика Адыгея продемонстрировала наиболее высокий относительный прирост среди регионов ЮФО: количество организаций увеличилось с 12 до 13 единиц (+8,33%).

Выручка юридических лиц в 2025 году в регионах Южного федерального округа продемонстрировала разнонаправленную динамику.

Согласно представленным данным, наибольший прирост валовой выручки в абсолютном выражении показала Республика Адыгея — показатель вырос на 120,89% и составил 18,58 млн руб. Астраханская область увеличила выручку на 60,82% — до 5,28 млн руб. Краснодарский край продемонстрировал рост на 51,57%, достигнув 115,76 млн руб. Севастополь увеличил показатель на 44,50% — до 73,99 млн руб. Волгоградская область показала умеренный рост на 4,77%, выручка достигла 120,71 млн руб.

Наиболее существенное падение зафиксировано в Республике Калмыкия — на 82,03%, до 8,34 млн руб. Ростовская область, сохранившая наибольший абсолютный объем выручки среди представленных регионов, снизила показатель на 35,94% — до 202,69 млн руб. Республика Крым показала незначительное снижение на 0,77%, выручка составила 78,41 млн руб.

«Мы видим неравномерный рост: если за четыре года рынок прибавил 134 организации, то за девять месяцев 2026 года — всего девять. Это сигнал насыщения: рынок входит в фазу зрелости, когда экстенсивный рост за счет новых игроков уже не дает прежней отдачи. В 2026 году рост практически остановился — с января по сентябрь число участников рынка в ЮФО прибавило всего 1%. Для сравнения: в 2025-м чистый прирост по округу составил порядка 114 регистраций против 53 ликвидаций, то есть рынок рос в разы активнее»,— комментирует аналитик проекта «Контур.Фокус» Анастасия Мокшанцева.

Она добавляет, что рост рынка обеспечивается почти исключительно за счет индивидуальных предпринимателей. Юридические лица, напротив, стагнируют: их число за четыре года выросло всего на две компании — со 153 до 155. Такая структура, по оценке госпожи Мокшанцевой, делает рынок более гибким, но одновременно — более уязвимым к колебаниям спроса и регуляторным изменениям.

«Ветеринарный бизнес зависит от импортных препаратов, вакцин, оборудования и расходников; также растут расходы на аренду и персонал, а отрасль сталкивается с кадровым дефицитом.

Это создает двойное давление: с одной стороны, растет стоимость входа и ведения бизнеса, с другой — ограничивается возможность повышать цены из-за чувствительности клиентов.

В таких условиях выживают либо крупные сети с эффектом масштаба, либо микробизнес с низкой постоянной нагрузкой. Поэтому высокий спрос может привлекать новых участников, но часть небольших компаний не выдерживает роста себестоимости и закрывается»,— резюмирует Анастасия Мокшанцева.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев также считает, что в крупных городах рынок может столкнуться с перенасыщением. «В ближайшие два-три года вероятна консолидация — выживут клиники с сильной маркетинговой стратегией и качественным сервисом»,— считает экономист.

Наталья Решетняк