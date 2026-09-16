Россельхознадзор поручил изъять серию вакцины «Мультикан-8» после гибели собак

Россельхознадзор поручил изъять из оборота и уничтожить 20-ю серию вакцины «Мультикан-8», приведшей к гибели домашних животных. Производителю препарата — «Ветбиохиму» — поручили заняться изъятием и предоставить ведомству документы об уничтожении вакцины «в установленный законодательством срок». Это следует из распоряжения Россельхознадзора от 14 сентября.

Сообщения о гибели собак после применения «Мультикана-8» появились в августе. «Ветбиохим» отозвал несколько серий вакцины. Компания уверяла, что они прошли необходимый контроль качества, а вакцинация сама по себе якобы не доказывает связь между препаратом и гибелью животного. В начале сентября Россельхознадзор приостановил обращение «Мультикана-8» серий №20, 21, а также вакцины «Мультикан-6» серий №11, 12. Ведомство также начало внеплановую проверку «Ветбиохима».

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что предварительно причиной произошедшего могло стать нарушение технологии производства. Он допускал отзыв лицензии у компании. «Ветбиохим» предлагает хозяевам погибших собак компенсировать расходы при условии отказа от дальнейших претензий.

Подробности — в материале «Ъ» «Собачье дело каждого».