Россельхознадзор поручил изъять серию вакцины «Мультикан-8» после гибели собак
Россельхознадзор поручил изъять из оборота и уничтожить 20-ю серию вакцины «Мультикан-8», приведшей к гибели домашних животных. Производителю препарата — «Ветбиохиму» — поручили заняться изъятием и предоставить ведомству документы об уничтожении вакцины «в установленный законодательством срок». Это следует из распоряжения Россельхознадзора от 14 сентября.
Сообщения о гибели собак после применения «Мультикана-8» появились в августе. «Ветбиохим» отозвал несколько серий вакцины. Компания уверяла, что они прошли необходимый контроль качества, а вакцинация сама по себе якобы не доказывает связь между препаратом и гибелью животного. В начале сентября Россельхознадзор приостановил обращение «Мультикана-8» серий №20, 21, а также вакцины «Мультикан-6» серий №11, 12. Ведомство также начало внеплановую проверку «Ветбиохима».
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что предварительно причиной произошедшего могло стать нарушение технологии производства. Он допускал отзыв лицензии у компании. «Ветбиохим» предлагает хозяевам погибших собак компенсировать расходы при условии отказа от дальнейших претензий.
Подробности — в материале «Ъ» «Собачье дело каждого».
При претензиях к качеству вакцины рекламации направляют во Всероссийский государственный научно-контрольный институт, подведомственный Россельхознадзору: архивную серию изымают и проводят независимую оценку ее безопасности, а по результатам принимают решение. Если продукцию признают небезопасной, производителя обязывают отозвать всю отгруженную партию. Таким образом, изъятие серии связано не только с жалобами, но и с процедурой проверки ее безопасности.
На 31 августа причины появления бракованной партии не были озвучены: по словам компании, результаты исследований еще не были готовы. На начало сентября проверка также должна была установить, на каком этапе возникли проблемы — непосредственно на производстве или у отдельных дистрибуторов, так что подтвержденного вывода о нарушении технологии в этот момент не было.