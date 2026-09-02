Россельхознадзор ограничил продажу и производство вакцины «Мультикан-8»

Россельхознадзор ограничил оборот препарата «Мультикан-8», приведшего к гибели домашних животных в разных регионах России, а также начал проверку на самом предприятии производителя вакцины. Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев говорит, что сейчас сложно оценить, какое влияние на рынок окажет приостановка обращения вакцины «Мультикан-8», так как проверка должна выяснить, на каком этапе возникли проблемы — непосредственно на производстве или у отдельных дистрибуторов. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, клиники и владельцы питомцев будут перестраховываться и переходить на другие российские и импортные препараты, несмотря на более высокую цену. Впрочем, «Ветбиохим» может потерять небольшую долю рынка, не исключает господин Бурмистров. Россельхознадзор принял ряд мер в связи со случаями гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8».

Подробнее о ситуации читайте в материале «Собачье дело каждого».