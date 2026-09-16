Возраст как рекламный потенциал

Российский бизнес недооценивает аудиторию 45–60 лет, хотя именно она является значительной частью экономически активного и финансово самостоятельного населения. К такому выводу пришли аналитики Media Instinct Group, изучив потребительские и коммуникационные показатели возрастных групп, а также более 13 тыс. рекламных креативов за 2025–2026 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер Media Instinct Prime Александр Сироватский (в центре) во время круглого стола «Культурный код серебряного возраста» на Восточном экономическом форуме, 2 сентября 2026 года

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Управляющий партнер Media Instinct Prime Александр Сироватский (в центре) во время круглого стола «Культурный код серебряного возраста» на Восточном экономическом форуме, 2 сентября 2026 года

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По мнению управляющего партнера Media Instinct Prime Александра Сироватского, компаниям стоит пересмотреть подход к определению «серебряного возраста». «Мы привыкли воспринимать 45+ как аудиторию, которую в коммуникации нужно либо омолодить, либо постепенно переводить в категорию “возрастных” потребителей. Но данные показывают совсем другую картину. Сегодня 45–60 лет — это пик жизненной и финансовой автономии, а не предпенсионный спад»,— говорит Александр Сироватский.

На эту возрастную группу приходится около 40% всего трудоспособного населения России. Она объединяет 63% банковских вкладчиков, а 74% ее представителей имеют финансовые резервы на непредвиденные расходы. При этом 65% этой группы ответственно контролируют расходы, а 87% редко или никогда не совершают необдуманных покупок. Таким образом, речь идет не только о многочисленной, но и о финансово самостоятельной аудитории с устойчивыми потребительскими привычками. Однако парадокс в том, что героями рекламы такие «зрелые потребители» становятся довольно редко. Анализ Media Instinct Group более 13 тыс. креативов 2025–2026 годов выявил существенный разрыв между структурой населения и представленностью разных возрастов в рекламной коммуникации.

В результате анализа рекламных сообщений Media Instinct Prime совместно с Profi Online Research выявила, что для этой аудитории особенно важны смысл, конкретика предложения, минимализм и визуальная сдержанность, а также использование знакомых культурных кодов. Соблюдение хотя бы двух из этих принципов в среднем дает 23% дополнительного потенциала конверсии.

При этом речь не идет о необходимости делать коммуникацию исключительно «возрастной». Скорее это сигнал для брендов о том, что крайне важно учитывать особенности восприятия зрелой аудитории. «Попытка говорить со взрослым потребителем молодежным языком может, наоборот, снижать доверие. Здесь бренд должен быть спокойным партнером, а не героем или ментором. И если у компании есть и молодые, и зрелые потребители, одной коммуникационной стратегии может быть недостаточно»,— отмечает господин Сироватский.

Важность этих выводов, по мнению аналитиков Media Instinct Group, в том, что правильно выстроенная рекламная коммуникация с аудиторией 45+ способна давать коммерческий эффект уже сейчас, тогда как инвестиции в коммуникацию с молодыми потребителями во многом рассчитаны на более длинный горизонт. Поэтому компаниям, работающим сразу с несколькими поколениями, стоит либо развивать отдельные бренды, либо как минимум формировать самостоятельные стратегии коммуникации для разных возрастных групп.