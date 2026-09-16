Юная жительница Ленобласти передала мошенникам в Череповце деньги и украшения на 18,5 млн рублей

В Череповце сотрудники уголовного розыска задержали 16-летнюю жительницу Ленинградской области, которую подозревают в пособничестве мошенникам. По версии следствия, девушка выполняла роль курьера и передала сообщникам деньги и ценности на сумму более 18,5 млн рублей. Об этом 16 сентября сообщили в ГУ МВД России по Вологодской области.

По данным полиции, с 25 по 26 июня мошенники, представлявшиеся сотрудниками Минцифры, Росфинмониторинга и ФСБ, убедили проживающую в Череповце несовершеннолетнюю передать им 420 тыс. рублей, золотые украшения и часы общей стоимостью 18,12 млн рублей.

В районе Октябрьского проспекта города потерпевшая передала ценности 16-летней жительнице Ленобласти. Та, в свою очередь, доставила полученное другому дропу в Москве — 19-летней жительнице Комсомольска-на-Амуре.

Вторую фигурантку задержали в столице. Сейчас она находится в следственном изоляторе.

Полиция устанавливает организаторов мошеннической схемы.

Матвей Николаев