Калининград стал последним среди 23 рынков по доле ипотечных сделок в новостройках

В Калининграде в первом полугодии 2026 года ипотеку привлекали в 51% сделок с квартирами в новостройках. Это минимальная доля среди 23 российских рынков, рассмотренных в исследовании bnMAP.pro и фонда «Росконгресс». Об этом пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининграде доля ипотечных сделок с новостройками составила 51%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Калининграде доля ипотечных сделок с новостройками составила 51%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Наибольшая доля ипотечных сделок зафиксирована в Краснодаре — 85%. В Омске показатель составил 82%, в Московской области, Красноярске и Уфе — по 77%.

В Казани ипотека использовалась в 55% сделок с новостройками, в Москве — в 56%, в Петербурге — в 57%, в Самаре — в 63%.

Всего в первом полугодии ипотечное кредитование обеспечивало не менее 80% сделок с новостройками только на двух из 23 исследованных рынков.

Матвей Николаев