Аренда комнат в Краснодаре и Сочи за год снизилась в цене

Средняя стоимость аренды комнаты в российских городах за год выросла на 11% и к сентябрю 2026 года достигла 12,78 тыс. руб. в месяц. Специалисты федерального портала «Мир квартир» сравнили ставки аренды комнат в 70 городах и оценили их изменение с сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Рост цен зафиксирован в 64 из 70 рассмотренных городов. В шести городах комнаты, напротив, стали дешевле. Наиболее заметное повышение ставок произошло в Хабаровске — на 38,6%, Чите — на 34,2%, Астрахани — на 28,1%, Казани — на 27,7% и Череповце — на 25,6%.

В Краснодаре средняя стоимость аренды комнаты за год снизилась на 0,6% и составила 11,55 тыс. руб. в месяц. В Сочи комната в среднем обходится в 19,5 тыс. руб. в месяц, что на 2,6% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, Сочи оказался одним из городов исследования с наиболее высокой стоимостью аренды комнат. Дороже комнаты в среднем стоят только в Москве, где ставка составляет 24,19 тыс. руб. в месяц. В Хабаровске средняя стоимость составляет 19,4 тыс. руб., а в Московской области — 18 тыс. руб.

Помимо Краснодара и Сочи, снижение ставок за год зафиксировано во Владикавказе — на 3,6%, Владивостоке — на 3,4%, Саранске — на 1,7% и Кирове — на 3,9%. Наибольший рост отмечен в Хабаровске, Чите, Астрахани, Казани, Череповце, Калининграде, Томске, Якутске, Нижнем Новгороде и Мурманске.

В Москве аренда комнаты за год выросла на 5,1%, до 24,19 тыс. руб. в месяц. В Московской области ставка увеличилась на 10,9%, до 18 тыс. руб. В Санкт-Петербурге комнаты подорожали на 7,8%, до 17,43 тыс. руб.

По данным «Мир квартир», комнаты остаются более доступным вариантом аренды по сравнению с отдельными квартирами. Сейчас их стоимость в среднем на 53% ниже ставок однокомнатных квартир и на 45% ниже стоимости аренды студий.

«Комнаты всегда были форматом аренды "для бедных": так, сейчас они дешевле однокомнатных квартир более чем вдвое (на 53%), а студий — почти вдвое (на 45%). На них всегда был спрос, и ставки аренды в этом сегменте не снижались даже в периоды падения ставок на остальное жилье»,— отметил генеральный директор федерального портала Павел Луценко.

По его словам, с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года комнаты показали рост цен, тогда как аренда квартир-студий за тот же период увеличилась на 3,5%, а однокомнатных квартир снизилась на 2,4%.

Мария Удовик