В Волосовском районе столкнулись Honda и Nissan, пассажирка госпитализирована

В Волосовском районе Ленинградской области столкнулись автомобили Honda Accord и Nissan Primera. В результате ДТП пострадала пассажирка Honda, ее госпитализировали. Об этом 16 сентября сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волосово две иномарки после столкновения съехали в кювет

Фото: ГКУ «Леноблпожспас» В Волосово две иномарки после столкновения съехали в кювет

Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

Авария произошла накануне в начале третьего дня на Гатчинском шоссе в Волосово. Машины столкнулись по касательной, после чего съехали в кювет.

Пострадавшую пассажирку Honda доставили в больницу. Ее данные устанавливаются.

Последствия аварии ликвидировала дежурная смена 119-й пожарной части районного отряда «Леноблпожспаса». Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.

Матвей Николаев