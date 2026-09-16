Ситов считает, что роботизация не снизит потребность петербургских заводов в кадрах

Роботизация производств в Санкт-Петербурге пока не приводит к снижению потребности предприятий в сотрудниках. Об этом заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, пишет 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге роботизация пока не приводит к сокращению числа работников на заводах, считает Александр Ситов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге роботизация пока не приводит к сокращению числа работников на заводах, считает Александр Ситов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По его словам, заводы наращивают производственные мощности быстрее, чем автоматизация позволяет заменить работников роботами.

«Вы знаете, мы не видим этой проблемы в ближайшее время, то есть потребность в кадрах не уменьшается»,— отметил господин Ситов.

При этом численность работников в обрабатывающей промышленности Петербурга продолжает ежегодно увеличиваться. Предприятия создают новые рабочие места, а город получает приток квалифицированных специалистов.

По оценке главы комитета, в ближайшее время развитие роботизации не приведет к исчезновению дефицита кадров на петербургских производствах.

Матвей Николаев