У берегов Кубани в Азовском море провели мониторинг распространения медуз

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) подвели промежуточные итоги мониторинга распространения медуз у берегов Азовского моря. Наблюдения проводились с 31 августа по 11 сентября, в том числе на территории Краснодарского края. Специалисты продолжают ежедневно следить за распределением медуз у побережья региона и в других районах Азовского моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВНИРО Фото: Пресс-служба ВНИРО

В северной части моря, в районе поселка Ялта и Белосарайской косы, в первой декаде сентября ученые фиксировали разреженную концентрацию медуз. На ситуацию влияли ветры восточного, северного и северо-западного направлений.

В южной части Азовского моря, в Темрюкском районе, на протяжении всего периода наблюдений также отмечалась невысокая плотность медуз. Здесь преобладали ветры северного и северо-восточного направлений.

На восточном побережье, в районе Приморско-Ахтарска, медузы в прибрежной полосе встречались редко. В начале периода наблюдений их не фиксировали, в середине были отмечены отдельные экземпляры, а во второй пятидневке специалисты зафиксировали разреженное покрытие.

В районе Ейска побережье большую часть периода наблюдений оставалось чистым. В восточной части Таганрогского залива медуз специалисты не обнаружили.

При этом даже разреженная концентрация медуз оказывает влияние на промысел. ВНИРО отмечает, что в ловушечных орудиях лова они могут скапливаться тоннами и мешать заходу промысловых рыб.

Ранее из-за массового распространения медуз в Азовском море предлагалось использовать их для производства коллагена для медицинских и косметических целей. Из миллиона тонн выловленных за год желетелых организмов можно производить до 260 тыс. тонн белка.

Одной из причин изменения условий в Азовском море специалисты называют рост солености воды. В 2025 году ее уровень достиг рекордных значений: в Таганрогском заливе показатель составил почти 12%, а в открытой части моря — около 16%. Эти условия создали возможности для массового развития гребневиков и сцифоидных медуз.

Мария Удовик