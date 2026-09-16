В Петербурге планируют запустить производство гибридных автомобилей
В Санкт-Петербурге планируют запустить производство гибридных автомобилей на одном из перезапущенных промышленных предприятий города. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в эфире телеканала «78».
Первые гибридные автомобили в Петербурге рассчитывают выпустить на рубеже 2026 и 2027 годов
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По словам чиновника, первые автомобили с гибридной силовой установкой могут появиться на производстве на рубеже 2026 и 2027 годов.
«Мы уверены, что на переходе этого года в следующий у нас начнут появляться первые автомобили, выпущенные в том числе с использованием гибридной силовой установки»,— заявил господин Ситов.
Планируемое предприятие должно стать первым производством гибридных автомобилей в Петербурге. При этом официального анонса конкретного проекта пока не было.