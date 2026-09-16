В Кудрово продавец ювелирного магазина передала мошенникам украшения и деньги
В Кудрово продавец ювелирного магазина передала неизвестному мужчине пакеты с золотыми украшениями и деньгами из кассы. После этого она покинула рабочее место, забрав с собой еще два пакета. Об этом 16 сентября сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Продавца ювелирного магазина в Кудрово задержали после кражи золота и наличных
Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО
Вечером 3 сентября в полицию обратилась сотрудница ювелирного магазина на Мурманском шоссе. Она сообщила о пропаже украшений и наличных.
Полицейские установили, что 20-летняя сотрудница магазина передала неизвестному мужчине три фирменных пакета с ювелирными изделиями и деньгами из кассы. Затем она ушла с работы, забрав еще два пакета.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Европейском проспекте в Кудрово. Девушка рассказала, что ей звонили неизвестные, которые убедили ее передать украшения и наличные для проведения «экспертизы».
В тот же день на улице Ленсовета был задержан 17-летний юноша, который, по данным полиции, выполнял роль курьера.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Размер причиненного ущерба не сообщается.