Краснодар возглавил топ городов-миллионников по снижению стоимости аренды жилья

Средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в России впервые с 2020 года снизилась. Средняя стоимость аренды жилья в России в сентябре 2026 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Краснодар занял первое место среди городов-миллионников по темпам снижения ставок аренды, пишет ТАСС со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Средняя стоимость аренды квартир в РФ впервые с 2020 года продемонстрировала снижение»,— рассказала директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова.

По ее данным, в сентябре средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в России составила 31,1 тыс. руб. В годовом выражении показатель снизился на 1,7%. Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир составила 38,8 тыс. руб., также показав снижение на 1,7%.

До этого рынок аренды демонстрировал рост ставок. В 2025 году стоимость аренды увеличилась на 10,2%, в 2024 году — на 35,5%, в 2023 году — на 0,5%, в 2022 году — на 12%, а в 2021 году — на 9,1%.

Среди городов-миллионников наиболее заметное снижение стоимости аренды зафиксировали в Краснодаре — на 11,3%. На втором месте оказалась Казань, где ставки снизились на 11,1%. В Екатеринбурге аренда подешевела на 7,8%, в Ростове-на-Дону — на 7,1%, в Челябинске — на 6,6%.

В Москве при этом средняя стоимость аренды выросла на 1,3%. В Санкт-Петербурге цены практически не изменились.

По словам Ольги Павлиновой, в 2026 году на рынке аренды не повторился дефицит жилья, который наблюдался в предыдущие годы. Предложение квартир сейчас превышает спрос, что сдерживает рост ставок.

«В этом году не повторился дефицит жилья на рынке аренды, который наблюдался в предыдущие годы. Предложение превышает спрос, что сдерживает рост цен»,— отметила она.

По оценке госпожи Павлиновой, такая ситуация сохранится и в ближайшие месяцы.

Мария Удовик