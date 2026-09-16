В Петербурге 16 сентября воздух прогреется до +19 градусов

В Санкт-Петербурге утром 16 сентября сохраняется пасмурная погода, однако температура выше, чем днем ранее. Днем воздух прогреется до +17…+19 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге 16 сентября ожидается до +19 градусов без осадков

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге 16 сентября ожидается до +19 градусов без осадков

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер южный и юго-восточный, днем умеренный. В 6:00 температура воздуха составила +11,2 градуса. Ночью прогнозировали +7…+9 градусов, местами до +4. Атмосферное давление будет понижаться.

Солнце в Санкт-Петербурге взойдет примерно в 6:28, а зайдет в 19:17. Продолжительность светового дня составит около 12 часов 49 минут.

В следующие два дня в городе ожидаются дожди. В четверг, 17 сентября, температура составит +16…+18 градусов, в пятницу, 18 сентября, — +15…+17 градусов.

Матвей Николаев