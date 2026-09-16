В аэропорту Сочи задерживаются почти 100 рейсов

В аэропорту Сочи утром 16 сентября задерживаются 98 рейсов. На вылет ожидают 53 самолета, на прилет — 45, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Среди задержанных рейсов на вылет четыре не могут отправиться из Сочи с 13 сентября, пять — с 14 сентября, еще 15 — с 15 сентября. 13 рейсов, запланированных на 16 сентября, перенесены на следующий день.

Ситуация с прилетом аналогичная: один рейс задерживается с 13 сентября, пять — с 14 сентября, семь — с 15 сентября. Еще 17 рейсов, которые должны были прибыть 16 сентября, перенесены на 17 сентября.

В последние дни работа аэропорта Сочи неоднократно ограничивалась для обеспечения безопасности полетов. Последние ограничения ввели 15 сентября в 21:34. Они действовали до 03:32 16 сентября, после чего Росавиация сообщила об их снятии.

Из-за введенных ночью ограничений и накопившихся ранее задержек на утро 16 сентября в аэропорту сохраняется значительное количество перенесенных рейсов.

Мария Удовик