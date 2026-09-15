Аукцион на участок Гремяха-Вырмес в Мурманской области снова не состоялся

Аукцион на право пользования участком недр Гремяха-Вырмес в Кольском районе Мурманской области признан несостоявшимся. До окончания приема заявок 14 сентября ни одной заявки не поступило, следует из данных ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманской области в третий раз не нашли желающих освоить участок Гремяха-Вырмес

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Мурманской области в третий раз не нашли желающих освоить участок Гремяха-Вырмес

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Участок предлагался для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. Начальный разовый платеж за лицензию сроком на 25 лет составлял 138,6 млн рублей.

Роснедра уже пытались реализовать право пользования участком Гремяха-Вырмес на торгах. В 2025 году начальная цена лицензии составляла 221,9 млн рублей, а в 2024-м — 821,6 млн рублей. Оба аукциона также не состоялись из-за отсутствия заявок.

По данным торгов, запасы титановой руды на участке по категории С2 оцениваются в 74,3 млн тонн при среднем содержании титана 6,85%. По категориям В+С1+С2 совокупные запасы составляют 166,3 млн тонн при среднем содержании титана 6,95%.

Запасы оксида титана по категории С2 оцениваются примерно в 5,09 млн тонн, оксида фосфора — в 2,4 млн тонн. По категориям В+С1+С2 эти показатели составляют 11,6 млн и 5,5 млн тонн соответственно.

Матвей Николаев