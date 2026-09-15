Суд разрешил предпринимателю выпускать алкоголь под брендом Painkiller с помощью «Алкона»

Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану товарного знака Painkiller, принадлежавшего иностранной компании Pusser’s Rum Ltd. Поводом для разбирательства стал предприниматель Кирилл Сарычев, который планирует выпускать под этим брендом собственную линейку алкогольной продукции. Одним из подтверждений подготовки к запуску стали договоры с новгородским производителем «Алкон».

Господин Сарычев обратился в суд после того, как Роспатент отказал ему в регистрации обозначения из-за конфликта с товарным знаком Pusser’s Rum Ltd. Предприниматель представил документы, подтверждающие реальную подготовку к выпуску продукции: договоры с «Алконом», заказы на разработку дизайна упаковки, а также сведения о размещении карточек будущих товаров на Wildberries.

Иностранная компания, несмотря на надлежащее уведомление о процессе через механизмы Гаагской конвенции, представителей в суд не направила и возражений не представила. При этом именно на правообладателе лежала обязанность доказать использование товарного знака.

Суд признал заинтересованность предпринимателя в использовании обозначения и отсутствие активности со стороны Pusser’s Rum Ltd. По итогам рассмотрения дела № СИП-906/2025 правовая охрана Painkiller в отношении алкогольной продукции была прекращена.

Кроме того, с иностранной компании взыскали 45 тыс. рублей в пользу Кирилла Сарычева для компенсации судебных расходов.

Матвей Николаев