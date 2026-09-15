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Умер бывший тренер вратарей футбольной школы «Зенита» Владимир Савин

В возрасте 100 лет умер бывший тренер вратарей СДЮШОР «Смена» Владимир Савин. Об этом сообщила пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит».

Причина смерти не уточняется.

Владимир Савин работал тренером вратарей в футбольной школе «Зенита» с 1971 по 2005 год. Среди его воспитанников — бронзовый призер чемпионата Европы и четырехкратный чемпион России Вячеслав Малафеев, а также бывший вратарь «Зенита», ЦСКА и других российских клубов Юрий Окрошидзе.

Матвей Николаев

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