50 камер ТРК в Московском районе подключили к системе «Безопасный город»

В Московском районе Санкт-Петербурга к городской системе видеонаблюдения «Безопасный город» подключили 50 камер торгово-развлекательного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Систему «Безопасный город» в Петербурге расширили за счет камер ТРК

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Систему «Безопасный город» в Петербурге расширили за счет камер ТРК

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Камеры охватывают входные группы и прилегающую территорию комплекса — наиболее загруженные участки с высоким пешеходным трафиком. В Смольном отметили, что это позволит оперативно отслеживать обстановку в местах массового пребывания людей.

«В зону обзора попали входные группы и прилегающая территория —наиболее загруженные участки, где фиксируется максимальный пешеходный трафик и выше риски нештатных ситуаций. Такой выбор зон позволяет оперативно отслеживать обстановку в местах массового пребывания людей»,— рассказали в Смольном.

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» насчитывает более 117 тыс. видеокамер. Они установлены на транспортных и социально значимых объектах, в том числе в метро, на вокзалах и стадионах, а также во дворах, на детских площадках и городских пляжах.

Матвей Николаев