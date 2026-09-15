Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербуржца отправили под стражу после нападения на женщину у метро «Проспект Большевиков»

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 49-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 37-летней женщины. Об этом 15 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, 12 сентября мужчина напал на прохожую у дома №2 по проспекту Пятилеток рядом со станцией метро «Проспект Большевиков». Он ударил женщину предметом, похожим на нож.

В результате нападения пострадавшая получила повреждение селезенки и сквозное ранение желудка. Обстоятельства и мотивы нападения устанавливаются.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд