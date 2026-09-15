В Ленобласти подготовку к отопительному сезону планируют завершить до конца недели

В Ленинградской области подготовка инфраструктуры теплоснабжения к новому отопительному сезону вышла на завершающий этап. Об этом сообщили в администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Готовность теплоснабжения к отопительному сезону в Ленобласти достигла 99%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Готовность теплоснабжения к отопительному сезону в Ленобласти достигла 99%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В большинстве районов и городских округов необходимые работы уже выполнены. По словам председателя комитета по ТЭК Ленобласти Сергея Морозова, в нескольких районах готовность теплоснабжающей инфраструктуры составляет 97–99%. Полностью завершить подготовку планируют до конца этой недели.

Жителям Ленинградской области напомнили, что отопительный сезон начнется при установлении среднесуточной температуры воздуха на уровне +8 градусов или ниже в течение пяти дней подряд.

Матвей Николаев