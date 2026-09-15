В Петербурге ограничили вход на станцию метро «Горный институт»

В Санкт-Петербурге 15 сентября ограничили вход на станцию метро «Горный институт» оранжевой линии. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вход на станцию «Горный институт» в Петербурге ограничили из-за неисправности эскалатора

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Вход на станцию «Горный институт» в Петербурге ограничили из-за неисправности эскалатора

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Причиной стала внеплановая остановка эскалатора. Сроки восстановления штатного режима работы станции пока не уточняются.

«Вход на станцию "Горный институт" ограничен в связи с внеплановой остановкой эскалатора. Сотрудники метрополитена работают над скорейшим восстановлением режима работы станции»,— отметили в пресс-службе метрополитена.

Матвей Николаев