В Петербурге ограничили вход на станцию метро «Горный институт»
В Санкт-Петербурге 15 сентября ограничили вход на станцию метро «Горный институт» оранжевой линии. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.
Вход на станцию «Горный институт» в Петербурге ограничили из-за неисправности эскалатора
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Причиной стала внеплановая остановка эскалатора. Сроки восстановления штатного режима работы станции пока не уточняются.
«Вход на станцию "Горный институт" ограничен в связи с внеплановой остановкой эскалатора. Сотрудники метрополитена работают над скорейшим восстановлением режима работы станции»,— отметили в пресс-службе метрополитена.