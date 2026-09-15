В Петербурге потратят 146 млн рублей на погрузку и вывоз снега

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил аукцион на погрузку и вывоз снега из Московского, Фрунзенского и Невского районов города. Информация о закупке размещена на портале государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург ищет подрядчика для вывоза снега из трех районов за 146 млн рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Петербург ищет подрядчика для вывоза снега из трех районов за 146 млн рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Подрядчик должен будет по заявкам заказчика направлять к месту проведения работ самосвальную технику и погрузчики. После получения задания исполнителю выдадут необходимые талоны и пластиковые смарт-карты для учета объемов вывезенного снега и обеспечения въезда на снегоплавильные и снегоприемные пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В обязанности подрядчика войдут погрузка снега в самосвалы и его доставка на указанный заказчиком снегоприемный пункт. Кроме того, исполнитель будет нести материальную ответственность за переданные ему смарт-карты и должен обеспечить их использование по назначению.

Начальная цена контракта составляет 146 млн рублей. Подать заявки на участие в торгах можно до 5 октября, итоги аукциона планируют подвести 8 октября.

Матвей Николаев