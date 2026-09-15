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В Петербурге потратят 146 млн рублей на погрузку и вывоз снега

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил аукцион на погрузку и вывоз снега из Московского, Фрунзенского и Невского районов города. Информация о закупке размещена на портале государственных закупок.

Петербург ищет подрядчика для вывоза снега из трех районов за 146 млн рублей

Петербург ищет подрядчика для вывоза снега из трех районов за 146 млн рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Петербург ищет подрядчика для вывоза снега из трех районов за 146 млн рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Подрядчик должен будет по заявкам заказчика направлять к месту проведения работ самосвальную технику и погрузчики. После получения задания исполнителю выдадут необходимые талоны и пластиковые смарт-карты для учета объемов вывезенного снега и обеспечения въезда на снегоплавильные и снегоприемные пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В обязанности подрядчика войдут погрузка снега в самосвалы и его доставка на указанный заказчиком снегоприемный пункт. Кроме того, исполнитель будет нести материальную ответственность за переданные ему смарт-карты и должен обеспечить их использование по назначению.

Начальная цена контракта составляет 146 млн рублей. Подать заявки на участие в торгах можно до 5 октября, итоги аукциона планируют подвести 8 октября.

Матвей Николаев

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