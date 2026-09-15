Прокуратура Кубани начала проверку после обрушения дымовой трубы в Краснодаре

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту обрушения дымовой трубы котельной на проезжую часть в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В рамках проверочных мероприятий будет оценено соблюдение законодательства ресурсоснабжающей организацией, в ведении которой находилась труба. По итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской в Краснодаре обрушилась труба котельной — конструкция упала на проезжую часть и перекрыла участок дороги. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

В настоящее время движение ограничено: затруднен проезд по улице Восточно-Кругликовской со стороны улицы Черкасской в направлении улицы имени 40-летия Победы.

Мария Хоперская