Призер ОИ и экс-игрок «Локомотива-Кубани» Фридзон завершил карьеру

Бронзовый призер Олимпийских игр по баскетболу Виталий Фридзон завершил игровую карьеру. По словам спортсмена, причиной стали накопившиеся проблемы со здоровьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба БК "Зенит" Фото: пресс-служба БК "Зенит"

«Просто время пришло. Накопилось много болячек. Организм уже мне сказал: "С тебя хватит, ты и так слишком надолго задержался в профи". Я думаю, что уже всем все доказал и внес свой вклад в историю российского баскетбола»,— сказал Виталий Фридзон «Спорт-Экспрессу».

По словам баскетболиста, сейчас он планирует сосредоточиться на жизни вне профессионального спорта и помогать развитию баскетбола в родном регионе. Также господин Фридзон намерен провести прощальный матч.

Виталию Фридзону 40 лет. За игровую карьеру он выступал за тольяттинский «Стандарт», подмосковные «Химки», московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань», петербургский «Зенит», саратовский «Автодор» и брянскую «Десну».

В составе «Химок» Виталий Фридзон выиграл Кубок Европы. С ЦСКА он стал чемпионом Евролиги и пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ. За «Локомотив-Кубань» баскетболист также выступал в рамках профессиональной карьеры.

В составе сборной России господин Фридзон завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года.

Мария Удовик