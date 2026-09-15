Павловский дворец отреставрируют к октябрю 2027 года

Компания «М. Г. Прайват реконстракшн» выиграла конкурс на капитальный ремонт и реставрацию фасадов и крыш Павловского дворца — объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Павловском дворце началась подготовка к реставрации фасадов и крыш

Фото: wikimedia.org В Павловском дворце началась подготовка к реставрации фасадов и крыш

Фото: wikimedia.org

Работы охватят все здание дворца: специалисты займутся гидроизоляцией фундаментов и отмостки, фасадами, стропильной системой и крышей. В компании отметили, что, за исключением отдельных участков, фасады не реставрировались почти 20 лет.

Павловский дворец серьезно пострадал во время Великой Отечественной войны — здание было сожжено и разрушено. Его восстановление проводилось с 1945 по 1957 год.

Завершить работы планируется к октябрю 2027 года. Параллельно в корпусах №1 и №7 продолжается проектирование реставрации фасадов и крыш остальных корпусов дворца.

Матвей Николаев