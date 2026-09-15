Семья из Петербурга пострадала в ДТП с грузовиком на трассе «Кола» в Карелии

Семья из Санкт-Петербурга пострадала в ДТП с участием грузовика и минивэна на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Карелии. Авария произошла днем 14 сентября в Пряжинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На трассе «Кола» в Карелии столкнулись грузовик и минивэн с семьей из Петербурга

Фото: Прокуратура Карелии На трассе «Кола» в Карелии столкнулись грузовик и минивэн с семьей из Петербурга

Фото: Прокуратура Карелии

На 353-м километре трассы минивэн с семьей столкнулся с грузовиком-рефрижератором, сообщает 47news. В салоне находились мужчина, женщина и четверо детей.

В результате аварии водителя минивэна с травмами доставили в больницу. Женщине и детям медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация им не потребовалась.

По предварительным данным регионального УГИБДД, водитель грузовика столкнулся с минивэном, который остановился на красный сигнал светофора в районе проведения дорожных работ. Оба автомобиля получили значительные повреждения.

По информации прокуратуры Карелии, всего в ДТП участвовали четыре автомобиля.

Матвей Николаев