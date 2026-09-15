В Краснодаре из-за обрушения трубы котельной ограничено движение на перекрестке

На пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской в Краснодаре обрушилась труба котельной — конструкция упала на проезжую часть и перекрыла участок дороги. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В настоящее время движение ограничено: затруднен проезд по улице Восточно-Кругликовской со стороны улицы Черкасской в направлении улицы имени 40-летия Победы.

По данным оперативных служб, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Мария Хоперская