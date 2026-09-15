В Петербурге на год раньше срока отремонтировали 86 домов на Невском проспекте

В Санкт-Петербурге на год раньше установленного срока завершили ремонт 86 исторических зданий на Невском проспекте. Работы проводились в рамках городской программы капитального ремонта фасадов, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Невском проспекте завершили ремонт фасадов и крыш 86 исторических зданий

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ На Невском проспекте завершили ремонт фасадов и крыш 86 исторических зданий

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Во вторник губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел обновленный исторический квартал вокруг церкви Петра и Павла на Невском проспекте. Реставрация архитектурного ансамбля XVIII–XIX веков стала одним из этапов реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов на главной магистрали города.

«Губернатор сообщил, что в рамках программы отремонтированы крыши и фасады в 86 домах главной улицы Петербурга, из которых 33 — объекты культурного наследия. Восстановлены сотни балконов, оконных рам и дверей, тысячи уникальных элементов декора», — говорится в сообщении.

Матвей Николаев