В Петербурге на год раньше срока отремонтировали 86 домов на Невском проспекте
В Санкт-Петербурге на год раньше установленного срока завершили ремонт 86 исторических зданий на Невском проспекте. Работы проводились в рамках городской программы капитального ремонта фасадов, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
На Невском проспекте завершили ремонт фасадов и крыш 86 исторических зданий
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Во вторник губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел обновленный исторический квартал вокруг церкви Петра и Павла на Невском проспекте. Реставрация архитектурного ансамбля XVIII–XIX веков стала одним из этапов реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов на главной магистрали города.
«Губернатор сообщил, что в рамках программы отремонтированы крыши и фасады в 86 домах главной улицы Петербурга, из которых 33 — объекты культурного наследия. Восстановлены сотни балконов, оконных рам и дверей, тысячи уникальных элементов декора», — говорится в сообщении.