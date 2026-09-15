На стройке в Краснодаре выявили 29 нелегальных мигрантов

Полиция обнаружила 29 иностранных граждан, нарушавших миграционное законодательство, на строительном объекте на улице Ставропольской в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проверка прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Наемник». По данным полиции, двое иностранцев работали без патента и незаконно находились на территории России.

Оба нарушителя привлечены к административной ответственности. Полиция также сообщила, что к ответственности привлечен будет и работодатель, допустивший их к работе.

МВД продолжает проверки соблюдения миграционного законодательства на объектах краевого центра.

Валерий Климов