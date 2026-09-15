Променад между Пионерским и Светлогорском за 12,2 млрд рублей построят к 2030 году

Подрядчик начал подготовку к строительству променада между Пионерским и Светлогорском в Калининградской области. На площадку завозят оборудование и материалы, рассказал глава округа Леонид Шибаев во время прямого эфира в ЦУР.

«В настоящий момент подрядчик формирует строительные площадки, завозит оборудование и материалы, определяет места подъездов. Планируем, что на конец года уже начнутся физические работы»,— рассказал Шибаев.

Строительством набережной займется группа компаний «ЕКС». Стоимость проекта составит 12,2 млрд рублей, завершить работы планируют до конца 2030 года.

Протяженность променада составит 2,3 км, ширина — от 17 до 27 метров. На набережной предусмотрены пешеходная зона, велодорожка, технологический проезд и территория для озеленения. Кроме того, здесь оборудуют площадки для отдыха и размещения нестационарных торговых объектов.

Матвей Николаев