Около 140 тыс. тонн импортного топлива приняли порты Петербурга и Ленобласти

В августе морские терминалы Петербурга и Ленинградской области приняли около 140 тыс. тонн импортных нефтепродуктов. Об этом 47news сообщает со ссылкой на российскую портовую статистику. По данным издания, импортное топливо впервые за несколько лет начало поступать через терминалы Балтийского бассейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поставки начались на фоне проблем с обеспечением внутреннего рынка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Поставки начались на фоне проблем с обеспечением внутреннего рынка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего за август через российские морские порты ввезли чуть более 300 тыс. тонн зарубежных нефтепродуктов. Помимо Балтики, такие грузы принимали порты Арктического бассейна.

Поставки начались на фоне проблем с обеспечением внутреннего рынка. 19 августа вице-премьер Александр Новак сообщил, что зарубежное топливо уже поступает в Россию. 20 августа на Петербургской бирже впервые продали импортный бензин. Речь шла о партии 360 тонн АИ-92 из Индии с базисом поставки в Мурманске.

Ранее власти Петербурга объясняли нехватку бензина высоким спросом.

Карина Дроздецкая