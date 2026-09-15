Аграрии Краснодара собрали 64,5 тысячи тонн зерна

В Краснодаре завершили уборку зерновых культур. Хозяйства собрали 64,5 тыс. тонн зерна, из них 54,8 тыс. тонн составила пшеница. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В пригороде Краснодара под пашни занято более 30 тыс. га. Для уборки зерна использовали 81 комбайн. Также завершен сбор озимого ячменя.

Сейчас хозяйства продолжают уборку сои, подсолнечника и кукурузы. В ближайшее время начнется уборка риса. Рисовые чеки занимают более 1 тыс. га. На территории Краснодара рис выращивают учебно-опытное хозяйство «Кубань» Кубанского государственного аграрного университета и Федеральный научный центр риса.

Кроме того, продолжается сбор овощей и плодовых культур. После завершения уборки зерновых хозяйства приступят к севу озимых культур. Для этого подготовлено более 2,3 тыс. тонн семян. В Краснодаре уже начался сев озимого рапса.

В Краснодарском крае в 2026 году аграрии собрали почти 9,5 млн тонн озимой пшеницы, 1,1 млн тонн ячменя и более 600 тыс. тонн гороха. В регионе продолжается уборка сахарной свеклы, сои, зерновой кукурузы, подсолнечника и винограда.

Мария Удовик