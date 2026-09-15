Аграрии Краснодара собрали 64,5 тысячи тонн зерна
В Краснодаре завершили уборку зерновых культур. Хозяйства собрали 64,5 тыс. тонн зерна, из них 54,8 тыс. тонн составила пшеница. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
В пригороде Краснодара под пашни занято более 30 тыс. га. Для уборки зерна использовали 81 комбайн. Также завершен сбор озимого ячменя.
Сейчас хозяйства продолжают уборку сои, подсолнечника и кукурузы. В ближайшее время начнется уборка риса. Рисовые чеки занимают более 1 тыс. га. На территории Краснодара рис выращивают учебно-опытное хозяйство «Кубань» Кубанского государственного аграрного университета и Федеральный научный центр риса.
Кроме того, продолжается сбор овощей и плодовых культур. После завершения уборки зерновых хозяйства приступят к севу озимых культур. Для этого подготовлено более 2,3 тыс. тонн семян. В Краснодаре уже начался сев озимого рапса.
В Краснодарском крае в 2026 году аграрии собрали почти 9,5 млн тонн озимой пшеницы, 1,1 млн тонн ячменя и более 600 тыс. тонн гороха. В регионе продолжается уборка сахарной свеклы, сои, зерновой кукурузы, подсолнечника и винограда.