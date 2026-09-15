Более 65 млн рублей направят Кубани на поддержку медработников в сельской местности
Более 65 млн руб. из федерального бюджета направят Краснодарскому краю на поддержку медицинских работников в сельской местности. Правительство РФ распределило свыше 303 млн руб. между 18 регионами РФ на эти цели, сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
По его словам, выделенные Кубани средства будут направлены на единовременные компенсационные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу, работающим в сельской местности, поселках городского типа и небольших городах. Ожидается, что это позволит привлечь в систему здравоохранения края около 90 специалистов.
В Краснодарском крае программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют с 2012 и 2018 годов соответственно. В 2012–2024 годах по ним было заключено 5,52 тыс. договоров с медицинскими работниками. В 2025 году участниками программ стали еще 354 специалиста, в том числе 269 врачей и 85 работников среднего медицинского персонала.
В 2026 году на Кубани планируется привлечь по программам 261 специалиста — 172 врача и 89 работников среднего звена. В том числе речь идет о специалистах для фельдшерско-акушерских пунктов и отделений скорой медицинской помощи.
Размер единовременной выплаты участникам программ составляет от 500 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от уровня образования и места трудоустройства. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлены до 2030 года по инициативе президента Владимира Путина.
Господин Бурлачко отметил, что обеспечение медицинских учреждений края кадрами остается одним из приоритетов региональных властей и Законодательного собрания. По его словам, дальнейшее привлечение специалистов должно способствовать повышению доступности медицинской помощи для жителей сельских и удаленных территорий.