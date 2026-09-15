Более 65 млн рублей направят Кубани на поддержку медработников в сельской местности

Более 65 млн руб. из федерального бюджета направят Краснодарскому краю на поддержку медицинских работников в сельской местности. Правительство РФ распределило свыше 303 млн руб. между 18 регионами РФ на эти цели, сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По его словам, выделенные Кубани средства будут направлены на единовременные компенсационные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу, работающим в сельской местности, поселках городского типа и небольших городах. Ожидается, что это позволит привлечь в систему здравоохранения края около 90 специалистов.

В Краснодарском крае программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют с 2012 и 2018 годов соответственно. В 2012–2024 годах по ним было заключено 5,52 тыс. договоров с медицинскими работниками. В 2025 году участниками программ стали еще 354 специалиста, в том числе 269 врачей и 85 работников среднего медицинского персонала.

В 2026 году на Кубани планируется привлечь по программам 261 специалиста — 172 врача и 89 работников среднего звена. В том числе речь идет о специалистах для фельдшерско-акушерских пунктов и отделений скорой медицинской помощи.

Размер единовременной выплаты участникам программ составляет от 500 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от уровня образования и места трудоустройства. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлены до 2030 года по инициативе президента Владимира Путина.

Господин Бурлачко отметил, что обеспечение медицинских учреждений края кадрами остается одним из приоритетов региональных властей и Законодательного собрания. По его словам, дальнейшее привлечение специалистов должно способствовать повышению доступности медицинской помощи для жителей сельских и удаленных территорий.

Вячеслав Рыжков