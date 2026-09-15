Краснодарцы летом чаще всего отправляли одежду и электронику

Жители Краснодара летом чаще всего отправляли по почте одежду и обувь, бытовую технику и электронику, а также товары для красоты и ухода. Среди необычных отправлений оказались кубанка, магнит с изображением «Парка Галицкого», деревянный бочонок для меда, выделители в форме винных бутылок и надувная акула, сообщила компания СДЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Всего россияне этим летом отправили на 6,5% больше посылок, чем годом ранее. Пик отправлений пришелся на 15 июня — в СДЭК предполагают, что часть из них могла быть связана с подарками ко Дню России.

На одежду и обувь пришлось 15,5% всех отправлений жителей Краснодара. Бытовая техника и электроника заняли 10,3%, товары для красоты и ухода — 9,7%. В пятерку наиболее популярных категорий также вошли документы с долей 8,4% и подарки и сувениры — 6,5%.

Краснодар вошел в число крупнейших российских городов по получению отправлений наряду с Екатеринбургом и Новосибирском. В числе лидеров по отправке посылок, помимо него, оказались Новосибирск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Первые позиции по обоим показателям сохранили Москва и Санкт-Петербург.

Среди зарубежных направлений, откуда в Россию чаще всего приходили отправления, лидировали Казахстан, Белоруссия, США, Киргизия и Япония. Российские получатели чаще всего отправляли и получали посылки с Казахстаном, Белоруссией, Киргизией, Арменией и Узбекистаном.

Валерий Климов