Краснодарский край — лидер по сокращению выдачи автокредитов в августе

В Краснодарском крае в августе 2026 года оформили 3,4 тыс. автокредитов (на новые машины и автомобили с пробегом) — это на 20,7% ниже показателя августа 2025 года (4,29 тыс. кредитов). Регион продемонстрировал максимальное снижение среди 30 регионов — лидеров по объему автокредитования. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Эксперты связывают сдержанный спрос на автокредиты с высокими процентными ставками и ростом цен на автомобили.

Лидерами по количеству выданных автокредитов в августе 2026 года стали Москва (6,66 тыс. ед.), Московская область (6,2 тыс. ед.) и Татарстан (5,33 тыс. ед.). Наиболее существенное сокращение объемов кредитования зафиксировано также в Ставропольском крае (на 19,1%) и Чувашии (на 18,7%).

В августе 2026 года в России было выдано 101 тыс. автокредитов — это на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с июлем 2026 года объем выдачи вырос на 3,7%.

Мария Хоперская