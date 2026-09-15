В ЗСК обсудили итоги работы по подготовке управленческих кадров местного самоуправления

В Краснодарском крае за 2024–2026 годы обучение по программам дополнительного профессионального образования для управленческих кадров муниципалитетов прошли 776 человек. На эти цели из краевого бюджета было направлено 5,9 млн руб., сообщил председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко на совещании депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Подготовка кадров ведется в рамках краевой госпрограммы «Региональная политика и развитие гражданского общества». За отчетный период обучение проводилось по 19 программам. Параллельно формируется краевой резерв управленческих кадров, численность которого сейчас составляет около 2 тыс. человек. Из числа резервистов на управленческие должности были назначены или избраны 255 человек.

Отдельно на совещании обсудили проект «Герои Кубани», предусматривающий подготовку ветеранов и участников СВО к работе в органах государственной и муниципальной власти. Для участия в проекте поступило более 2,5 тыс. заявок, в финал вышли 63 человека. На сегодняшний день 32 победителя трудоустроены.

Законодательное собрание Краснодарского края также участвует в подготовке муниципальных управленцев. В 2024–2026 годах парламент организовал 18 тематических семинаров, которые посетили 676 человек.

По словам господина Бурлачко, кадровый дефицит остается одной из проблем муниципального управления. В связи с этим он предложил рассмотреть возможность расширения применения дистанционного обучения для увеличения числа участников программ профессиональной подготовки.

По итогам обсуждения депутаты утвердили резолюцию с рекомендациями по дальнейшему совершенствованию системы кадрового обеспечения муниципалитетов.

Вячеслав Рыжков