С начала года в Краснодаре отловили более 1,2 тысячи бездомных собак

За период с января по сентябрь 2026 года в Краснодаре отловлено и передано в приют 1245 безнадзорных собак, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В приюте животным провели полный комплекс ветеринарных мероприятий, предусмотренных законом об ответственном обращении с животными: от бешенства и других заболеваний, опасных для человека, вакцинировано 1122 собаки, стерилизовано (кастрировано) 879, чипировано 1007, бирковано 997, обработано от экто- и эндопаразитов 1150.

По данным мэрии, сейчас в муниципальном приюте Краснодара содержатся 194 собаки. Всего с момента начала работы учреждения, с 2 июня 2025 года, было отловлено 2395 безнадзорных животных. Из них 1455 собак, не проявляющих немотивированной агрессии, возвращены на прежние места обитания, еще 436 переданы новым владельцам.

«Запланировано строительство второго муниципального приюта. В настоящее время администрацией проводятся мероприятия, направленные на поиск дополнительных источников финансирования для выполнения вышеуказанных работ»,— отметили в администрации Краснодара.

Алина Зорина