В Ленинградском округе выявили нарушения при вывозе ТКО

Прокуратура Ленинградского района Краснодарского края проверила соблюдение законодательства об отходах — в частности, периодичность вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с территории населенных пунктов округа. Из-за постоянных сбоев в работе на улицах формировались стихийные свалки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что ООО «Южный региональный оператор», выступающее в качестве регионального оператора, неоднократно нарушало график вывоза ТКО. По данному факту в отношении юридического и должностного лиц возбудили дела по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к обращению с отходами).

Территориальный отдел Роспотребнадзора рассмотрел материалы дел и привлек виновных к административной ответственности — общая сумма наложенных штрафов составила 280 тыс. руб.

Мария Хоперская