В Мурманской области добавят ИИ в систему видеонаблюдения
Систему видеонаблюдения и аналитики Мурманской области, объединяющую камеры по всему региону, обновят за 18,5 млн рублей. В нее добавят инструменты искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития региона.
Систему видеонаблюдения Мурманской области обновят за 18,5 млн рублей
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
ИИ будет контролировать работу камер и автоматически выявлять неисправности. Это позволит сократить время их обнаружения с нескольких дней до нескольких часов. Кроме того, система повысит эффективность использования бюджетных средств: оплачивать будут только работающие устройства, а неисправности станут фиксироваться автоматически.
Доступ к системе в режиме реального времени имеют сотрудники правоохранительных органов и профильных ведомств. В частности, ей могут пользоваться строители и контролеры, работающие на объектах региона.
По данным регионального управления МВД, с начала года система видеонаблюдения помогла раскрыть около 380 преступлений в Мурманской области.