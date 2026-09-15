В Мурманской области добавят ИИ в систему видеонаблюдения

Систему видеонаблюдения и аналитики Мурманской области, объединяющую камеры по всему региону, обновят за 18,5 млн рублей. В нее добавят инструменты искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Систему видеонаблюдения Мурманской области обновят за 18,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Систему видеонаблюдения Мурманской области обновят за 18,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ИИ будет контролировать работу камер и автоматически выявлять неисправности. Это позволит сократить время их обнаружения с нескольких дней до нескольких часов. Кроме того, система повысит эффективность использования бюджетных средств: оплачивать будут только работающие устройства, а неисправности станут фиксироваться автоматически.

Доступ к системе в режиме реального времени имеют сотрудники правоохранительных органов и профильных ведомств. В частности, ей могут пользоваться строители и контролеры, работающие на объектах региона.

По данным регионального управления МВД, с начала года система видеонаблюдения помогла раскрыть около 380 преступлений в Мурманской области.

Матвей Николаев