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В Мурманской области добавят ИИ в систему видеонаблюдения

Систему видеонаблюдения и аналитики Мурманской области, объединяющую камеры по всему региону, обновят за 18,5 млн рублей. В нее добавят инструменты искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития региона.

Систему видеонаблюдения Мурманской области обновят за 18,5 млн рублей

Систему видеонаблюдения Мурманской области обновят за 18,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Систему видеонаблюдения Мурманской области обновят за 18,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ИИ будет контролировать работу камер и автоматически выявлять неисправности. Это позволит сократить время их обнаружения с нескольких дней до нескольких часов. Кроме того, система повысит эффективность использования бюджетных средств: оплачивать будут только работающие устройства, а неисправности станут фиксироваться автоматически.

Доступ к системе в режиме реального времени имеют сотрудники правоохранительных органов и профильных ведомств. В частности, ей могут пользоваться строители и контролеры, работающие на объектах региона.

По данным регионального управления МВД, с начала года система видеонаблюдения помогла раскрыть около 380 преступлений в Мурманской области.

Матвей Николаев

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