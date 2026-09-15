Жителя Кубани осудили за оправдание терроризма в мессенджере

Южный окружной военный суд (г. Ростов-на-Дону) вынес приговор уроженцу Краснодара Александру Боровкову, обвинявшемуся по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что в январе 2024 года житель Новороссийска Боровков прочитал в одном из публичных каналов мессенджера публикацию и комментарий к ней, связанные с судебным процессом над Дарьей Треповой, осужденной по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, который повлек умышленное причинение смерти человеку). После этого он разместил под той же публикацией текстовое сообщение, оправдывающее терроризм.

Суд назначил Александру Боровкову пять лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев