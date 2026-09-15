Новые виды рыб появились в Азовском море
В Азовском море появились новые виды рыб на фоне рекордной солености. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Южный научный центр РАН.
Фото: Евгений Киселев
Согласно данным ученых, рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, Атлантики и Тихого океана. Соленость моря, которая начала расти с 2007 года, достигла 16 промилле. Это является историческим максимумом за 150 лет наблюдений.
Отмечается, что перестройка экосистемы Азовского моря с осолоненной морской до типичной морской уже произошла. На большей части моря черноморские виды чувствуют себя отлично, в том числе черноморские камбалы, бычки и акула катран. Изменения также привлекли акклиматизантов из Атлантики и Тихого океана — пиленгаса, серебряного карася, солнечного окуня и восточную креветку.
Кроме того, в Азовское море активно проникают медузы корнерот и ушастая из Черного моря. Они становятся пищевыми конкурентами для рыб, включая местные виды, и других вселенцев-гребневиков. Отмечается, что в море для них сложились оптимальные условия — высокая соленость, обилие пищи и летний прогрев.