Новые виды рыб появились в Азовском море

В Азовском море появились новые виды рыб на фоне рекордной солености. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Южный научный центр РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Согласно данным ученых, рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, Атлантики и Тихого океана. Соленость моря, которая начала расти с 2007 года, достигла 16 промилле. Это является историческим максимумом за 150 лет наблюдений.

Отмечается, что перестройка экосистемы Азовского моря с осолоненной морской до типичной морской уже произошла. На большей части моря черноморские виды чувствуют себя отлично, в том числе черноморские камбалы, бычки и акула катран. Изменения также привлекли акклиматизантов из Атлантики и Тихого океана — пиленгаса, серебряного карася, солнечного окуня и восточную креветку.

Кроме того, в Азовское море активно проникают медузы корнерот и ушастая из Черного моря. Они становятся пищевыми конкурентами для рыб, включая местные виды, и других вселенцев-гребневиков. Отмечается, что в море для них сложились оптимальные условия — высокая соленость, обилие пищи и летний прогрев.

Алина Зорина