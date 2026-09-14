Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 173 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России сбили 173 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно информации министерства на вечер 14 сентября, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники сбили над территориями Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина