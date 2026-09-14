Спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ на Кубани вырос в 1,6–1,7 раза

В августе 2026 года в Краснодарском крае спрос на услуги репетиторов по подготовке к ОГЭ вырос на 64% за месяц, к ЕГЭ — на 68%. В целом интерес к дополнительному обучению увеличился на 7% по сравнению с июлем, сообщили «Ъ-Кубань» аналитики «Авито Услуг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В августе в Краснодарском крае спрос на два экзаменационных направления рос быстрее предложения: число объявлений о подготовке к ЕГЭ увеличилось на 42%, к ОГЭ — на 44%. Средняя стоимость занятия составила 1 тыс. — 1,1 тыс. руб. за академический час.

Также в последний месяц лета вырос интерес к подготовке в специализированные учебные заведения: к школе, лицею или гимназии — на 35%, к музыкальному училищу — на 10%, к музыкальному вузу — на 29%. Стоимость таких занятий — от 900 до 1,1 тыс. руб.

Спрос на занятия для повышения успеваемости прибавил 46%, столько же — на подготовку к ВПР, на помощь с домашними заданиями — 50%, на подготовку к олимпиадам — 26%. Средняя цена таких занятий — около 1 тыс. руб.

В августе также вырос интерес к иностранным языкам: английский для работы стал востребованнее на 51%, для путешествий — на 46%. Для работы чаще искали турецкий язык (+39%), для путешествий — китайский (+20%) и немецкий (+9%). Средняя стоимость занятия английским и китайским — около 1,2 тыс. руб., цена зависит от формата и опыта преподавателя.

Алина Зорина