Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи

На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

«Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие»,— заявил мэр.

Кроме того, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту города-курорта введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании обо всех изменениях проинформируют пассажиров.

UPD: Ограничения на полеты сняты в 20:18 мск. Угроза атаки БПЛА отменена в 20:26 мск.

Ранее, днем 14 сентября, в Сочи действовала угроза применения безэкипажных катеров. Городским оперативным штабом было принято решение временно ограничить доступ к пляжным территориям и набережным. Отмена угрозы была объявлена спустя три часа. Сейчас доступ к пляжным территориям и набережным осуществляется в штатном режиме. Опасности нет.

Алина Зорина