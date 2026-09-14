Один из лидеров списка ЛДПР в свердловское заксобрание отказался идти в Госдуму

Кандидат в Госдуму от ЛДПР по Асбестовскому одномандатному округу и один из лидеров общеобластной части партийного списка в законодательное собрание Свердловской области по единому округу, участник СВО Владимир Кузнецов направил заявление в окружную избирательную комиссию об отказе бороться за место в нижней палате российского парламента. Как сообщили «Ъ-Урал» в избирательной комиссии Среднего Урала, просьбу политика уже удовлетворили. В ближайшее время члены участковых избирательных комиссий (УИК) приступят к вычеркиванию данных о либерал-демократе из бюллетеня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кузнецов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Кузнецов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В разговоре с «Ъ-Урал» господин Кузнецов пояснил, что решил аннулировать свою регистрацию в качестве кандидата в Госдуму для усиления списка кандидатов от ЛДПР в свердловское заксобрание по единому округу. «Не хочу распыляться, хочу идти конкретно в наш областной парламент»,— сказал политик.

После решения либерал-демократа за право представлять Асбестовский округ в Госдуме будут бороться только пять кандидатов: действующий депутат Жанна Рябцева («Единая Россия»), специалист по связям с общественностью в центре развития физической культуры и спорта Сухого Лога, депутат местной думы Владимир Севостьянов («Яблоко»), главный инженер компании «Прометей», депутат думы Асбеста Евгений Шабанов (КПРФ), директор компании «Максим» Наталья Мусальникова и заместитель директора хозяйственно-эксплуатационного управления министерства образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Попов («Справедливая Россия»).

Выборы депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдут в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. В ходе кампании задействуют дистанционное электронное голосование.

Всего облизбирком допустил до выборов в свердловское заксобрание 590 претендентов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока» из всех 688 заявившихся политиков. Позже, 11 сентября, Второй апелляционный суд общей юрисдикции утвердил решение Свердловского областного суда по иску ЛДПР об отмене регистрации списка «Яблока» по единому округу из 71 кандидата. В этом же месяце в отношении четырех претендентов от партии по одномандатным округам, которые продолжают участвовать в выборах, были составлены протоколы о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), из-за чего они могут лишиться права баллотироваться в органы власти. Кроме «Яблока» число кандидатов снизилось и у «Новых людей» — облизбирком по просьбе партии снял с выборов ее же кандидата, предпринимателя Юрия Митина якобы за множественные нарушения в ходе кампании и нанесенный им «политический ущерб» организации.

Василий Алексеев